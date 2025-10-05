Trump apre a qualche cambiamento in piano di pace Hamas ha iniziato a raccogliere i corpi degli ostaggi
Parlando con i reporter, Donald Trump non ha escluso qualche cambiamento nei negoziati con Hamas. Alla domanda sulla flessibilità con il piano di Hamas, ha risposto che «non abbiamo bisogno di flessibilità, perché praticamente tutti sono d’accordo. Ma ci saranno sempre alcuni cambiamenti». «Ma il piano di Hamas - ha aggiunto - è incredibile. Avrete la pace, se ci pensate, pace in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Una finestra negoziale senza precedenti si apre sul conflitto di Gaza. Trump punta a capitalizzare il momento per motivi tanto umanitari quanto politici, Netanyahu sospende le operazioni militari e Hamas mostra aperture sul rilascio degli ostaggi, sotto la regia
Una finestra negoziale senza precedenti si apre sul conflitto di Gaza. Trump punta a capitalizzare il momento per motivi tanto umanitari quanto politici Il commento di Giovanni Castellaneta
Trump apre a qualche cambiamento in piano di pace - Alla domanda sulla flessibilità con il piano di Hamas, ha risposto che "non abbiamo bisogno di flessib ... Secondo ansa.it
