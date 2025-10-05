Trump annuncia | L’Idf lascerà Gaza cessate il fuoco immediato dopo l’accordo con Hamas

5 ott 2025

L’ Idf dovrà ritirarsi dalla Striscia di Gaza. A garantirlo è il presidente statunitense Donald Trump, che nelle ultime ore ha ringraziato il premier israeliano Benjamin Netanyahu per “aver sospeso” i raid su Gaza City. Ma la tregua, almeno per ora, resta fragile: nella tarda serata di ieri, un nuovo bombardamento israeliano ha provocato 57 vittime, tra cui 40 solo nella città. Nel quartiere di al Tuffah una palazzina è stata distrutta: 17 i morti, tra cui 7 bambini di età compresa tra 2 e 8 anni, riferisce Mahmoud Bassal, portavoce della difesa civile di Gaza. Lunedì a Sharm el Sheik, in Egitto, prenderanno il via i colloqui indiretti tra Hamas e Israele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

