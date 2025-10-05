Trump a Netanyahu su Gaza | Sei sempre negativo accetta vittoria

Venerdì Netanyahu ha sottolineato di considerare la risposta di Hamas come un rifiuto del piano di Trump e affermato di voler coordinare la risposta con gli Stati Uniti per evitare che si dica che il gruppo palestinese abbia risposto positivamente, ha riferito un funzionario israeliano ad Axios. L'umore di Trump era molto diverso, spiega la fonte. Temeva che Hamas avrebbe respinto categoricamente il piano e vedeva la risposta come un'apertura per un accordo, ha affermato un alto funzionario statunitense. Quando Trump ha chiamato Netanyahu, la reazione del primo ministro israeliano non è stata quella che si aspettava, hanno detto i due funzionari statunitensi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump a Netanyahu su Gaza: "Sei sempre negativo, accetta vittoria"

