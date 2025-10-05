truffa scacco matto via ori per 30mila euro ad un anziano inseguiti e arrestati

di Laura Valdesi SIENA Era persino senza patente. Ma al volante della potente Volkswagen T-Rock presa a noleggio per muoversi nel Senese truffando gli anziani si è dimostrato abilissimo. Manovre spericolate per tentare di seminare i poliziotti ma, al termine di un inseguimento mozzafiato dove hanno tentato di investire persino gli agenti, i due malviventi sono stati bloccati. E arrestati per truffa aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Grande la gioia e la riconoscenza dell’anziano raggirato dai due giovani campani, 21 e 25 anni, perché ha recuperato i gioielli del valore di circa 30mila euro che aveva consegnato poco prima al giovane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

