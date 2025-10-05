Trovato un telefono cellulare smarthphone all’interno del carcere Don Bosco di Pisa

PISA – T rovato un telefono cellulare smarthphone all’interno del carcere Don Bosco di Pisa: è stretta sui controlli da parte della polizia penitenziaria a Pisa, controlli sempre più mirati al contrasto all’utilizzo di apparecchi telefonici in carcere. “È di ieri mattina (4 ottobre, ndr) – rivela la segreteria del sindacato Al.Si.P.Pe di Pisa la notizia del ritrovamento di un altro dispositivo abilmente occultato, che non è sfuggito all’attento controllo del personale, che con abnegazione e spirito di sacrificio continua a svolgere al meglio il proprio lavoro e ad ottenere buoni risultati al contrasto a materiale illecito, nonostante una struttura fatiscente, sovraffollamento e carenza di personale, con turni che spesso vanno oltre le 8 ore, sperando che le ultime assegnazioni dal 185esimo corso allievi possano quantomeno far rifiatare il personale afflitto da pesanti carichi di lavoro”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

