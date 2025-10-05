Trovato con oltre un chilo e mezzo di droga tra cocaina ed eroina in casa | 63enne arrestato

Avrebbe tenuto in casa 1,2 chili di cocaina e mezzo chili di eroina. Per questo un uomo di 63enne residente nel quartiere San Giuseppe è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile. Per diversi giorni, a seguito degli esposti fatti da alcuni cittadini, era iniziata l’attività di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

