Trovato a casa di Sempio Garlasco altra novità nelle indagini | Ha forte valenza indiziaria

Caffeinamagazine.it | 5 ott 2025

Nuovo colpo di scena sul caso Garlasco. I carabinieri hanno compiuto una nuova scoperta nell’ambito dell’inchiesta che ruota attorno ad Andrea Sempio, il 37enne di Voghera indagato dalla Procura di Pavia per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi. Dopo anni di silenzio e indagini riaperte, la vicenda si arricchisce di un elemento inaspettato, emerso durante le recenti perquisizioni ordinate dalla Procura di Brescia. Un tassello che potrebbe rivelarsi cruciale per ricostruire ciò che accadde nel 2007 nella casa di via Pascoli a Garlasco. Durante la nuova perquisizione a casa di Sempio, infatti, è spuntato un computer. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

