Trovato a casa di Sempio Garlasco altra novità nelle indagini | Ha forte valenza indiziaria
Nuovo colpo di scena sul caso Garlasco. I carabinieri hanno compiuto una nuova scoperta nell’ambito dell’inchiesta che ruota attorno ad Andrea Sempio, il 37enne di Voghera indagato dalla Procura di Pavia per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi. Dopo anni di silenzio e indagini riaperte, la vicenda si arricchisce di un elemento inaspettato, emerso durante le recenti perquisizioni ordinate dalla Procura di Brescia. Un tassello che potrebbe rivelarsi cruciale per ricostruire ciò che accadde nel 2007 nella casa di via Pascoli a Garlasco. Durante la nuova perquisizione a casa di Sempio, infatti, è spuntato un computer. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
"Trovato in casa dei Sempio". Garlasco, il colpo di scena che cambia tutto: cosa hanno scoperto (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, da casa Sempio è spuntato anche il pc introvabile - E dalla nuova perquisizione a casa di Andrea Sempio spunta il computer. Secondo iltempo.it
Garlasco, trovato a casa Sempio un pc "fantasma": cosa cercano gli investigatori - disk mentre a settembre hanno sequestrato un computer, ora sotto indagine ... Lo riporta msn.com