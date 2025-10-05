Lo screenshot virale mostra un aumento mostruoso per un pacchetto vacanze. Su Reddit: “L’aereo è tuo a quel prezzo?” Un direttore di supermercato, identificato su Reddit come Brad, ha vissuto il peggiore incubo del booking online: la beffa del prezzo. Stava cercando una “piccola vacanza” ad Atene, in Grecia, per sé e la moglie, quando una presunta offerta si è trasformata in una cifra degna di un oligarca. – Cityrumors.it Quello che doveva essere un affare da 340 euro è finito con un’accusa di follia rivolta al sistema. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Trova la vacanza dei sogni a 400 dollari, ma al checkout la brutta sorpresa