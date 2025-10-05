Trote di montagna Coldiretti premia Raviscioni
Dal 2021 porta avanti un ciclo completo: dall’acquisto delle uova fecondate alla crescita dei pesci - che può durare dai 12 mesi ai 3 anni - fino alla distribuzione e ora questo suo progetto innovativo di allevamento di trote di montagna gli ha fatto conquistare una menzione speciale agli Oscar Green promossi da Coldiretti Giovani Impresa per premiare l’innovazione dei giovani under 35 in agricoltura. L’azienda di Diego Raviscioni nasce a Samolaco, nel cuore della Valchiavenna, ed è un esempio di attenzione e cura per l’ambiente acquatico. Le vasche sono organizzate per pezzatura, garantendo benessere e qualità in ogni fase e la produzione raggiunge laghetti di pesca sportiva, ristoranti e laboratori di trasformazione, portando così il gusto autentico della montagna anche oltre i confini provinciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: trote - montagna
