Troppi pericoli al Conad Dinelli Pd alla giunta | | Si pensi alla sicurezza
L’ultimo episodio risale a giovedì: una macchina esce dal Conad imboccando l’Aurelia e viene sfiorata da un’altra che stava entrando, tra colpi di clacson e imprecazioni. L’ennesimo incidente sfiorato che vede intervenire la consigliera Pd Claudia Dinelli. "L’area compresa tra la rotonda di via Pontenuovo e quella di via Santini, non più di competenza Anas bensì comunale – scrive – è diventata un centro commerciale all’aperto con negozi, punti ristoro, centri commerciali e uffici di pubblica utilità come Gaia. Un’area che si allaccia al centro storico e vede, con l’acquisto dell’area ex-Pierotti da parte del Comune, una possibilità di sviluppo sociale, culturale ed economico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
