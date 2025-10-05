Troppi incidenti su via Montalbano serve un piano per la sicurezza

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mozione che impegna il sindaco Piero Lunardi e la giunta comunale ad attuare una serie di azioni volte a rendere via Montalbano più sicura, facendo sì che anche gli utenti della strada più indisciplinati moderino la velocità. E’ stata presentata da Federico Gorbi, Elisa Lotti e Giulio Shkurtaj, consiglieri comunali di Attiva, ed approvata nella scorsa seduta del consiglio comunale: adesso toccherà quindi all’amministrazione comunale individuare le azioni più opportune per raggiungere l’obiettivo. "In via Montalbano, l’arteria stradale che attraversa gli abitati di Cantagrillo e Casalguidi – hanno premesso i rappresentanti della formazione d’opposizione - si notano spesso auto e moto che superano abbondantemente i limiti di velocità consentiti nei centri abitati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

troppi incidenti su via montalbano serve un piano per la sicurezza

© Lanazione.it - Troppi incidenti su via Montalbano, serve un piano per la sicurezza

In questa notizia si parla di: troppi - incidenti

Troppi incidenti stradali mortali: convegno a San Gregorio sulla prevenzione, la riflessione e l'appello di Valiante

Troppi incidenti mortali sulla Trignina, gli assessori alle Attività produttive di Abruzzo e Molise scrivono al ministro Salvini

Troppi incidenti sulla Tiburtina tra Bolognano, Piano d'Orta e Scafa, Di Marco (Pd) chiede verifica sulla sicurezza

troppi incidenti via montalbanoTroppi incidenti su via Montalbano, serve un piano per la sicurezza - Una mozione che impegna il sindaco Piero Lunardi e la giunta comunale ad attuare una serie di azioni volte a rendere via Montalbano più sicura, facendo sì che anche gli utenti della strada più indisci ... Lo riporta msn.com

troppi incidenti via montalbanoIncidente a Montalbano, motociclista esce di strada e muore in via Bologna - L’uomo ha perso il controllo della sua moto mentre viaggiava in direzione Gallo ed ha sbandato finendo contro il guard rail ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Troppi Incidenti Via Montalbano