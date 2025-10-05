Troppi incidenti su via Montalbano serve un piano per la sicurezza
Una mozione che impegna il sindaco Piero Lunardi e la giunta comunale ad attuare una serie di azioni volte a rendere via Montalbano più sicura, facendo sì che anche gli utenti della strada più indisciplinati moderino la velocità. E’ stata presentata da Federico Gorbi, Elisa Lotti e Giulio Shkurtaj, consiglieri comunali di Attiva, ed approvata nella scorsa seduta del consiglio comunale: adesso toccherà quindi all’amministrazione comunale individuare le azioni più opportune per raggiungere l’obiettivo. "In via Montalbano, l’arteria stradale che attraversa gli abitati di Cantagrillo e Casalguidi – hanno premesso i rappresentanti della formazione d’opposizione - si notano spesso auto e moto che superano abbondantemente i limiti di velocità consentiti nei centri abitati". 🔗 Leggi su Lanazione.it
