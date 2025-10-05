Troppi furti in Puglia 145 Postamat restano chiusi di notte Gli orari e i comuni interessati
Poste Italiane spegne di notte molti sportelli Postamat in tutte le province pugliesi?per motivi di sicurezza?. Insorgono però le associazioni dei consumatori: «Paga. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: troppi - furti
Surreale a Salerno, denuncia “troppi immigrati e troppi furti” in tv: pochi minuti dopo rapina un anziano
L’Osteria Senz’Oste rischia di chiudere, troppi furti nel locale dove i clienti si servono da soli: «Colpa dei giovani: pensano che non serva lavorare»
L'osteria senza oste verso la chiusura: troppi furti
Troppi reati violenti nei comuni intorno a Viterbo e preoccupano i furti - facebook.com Vai su Facebook
Spaccate, si corre ai ripari: in Puglia 145 postamat restano chiusi di notte. Insorgono gli utenti - Poste Italiane spegne di notte molti sportelli Postamat in tutte le province pugliesi “per motivi di sicurezza”. quotidianodipuglia.it scrive