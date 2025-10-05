Troppi furti in Puglia 145 Postamat restano chiusi di notte Gli orari e i comuni interessati

Quotidianodipuglia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane spegne di notte molti sportelli Postamat in tutte le province pugliesi?per motivi di sicurezza?. Insorgono però le associazioni dei consumatori: «Paga. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

troppi furti in puglia 145 postamat restano chiusi di notte gli orari e i comuni interessati

© Quotidianodipuglia.it - Troppi furti, in Puglia 145 Postamat restano chiusi di notte. Gli orari e i comuni interessati

In questa notizia si parla di: troppi - furti

Surreale a Salerno, denuncia “troppi immigrati e troppi furti” in tv: pochi minuti dopo rapina un anziano

L’Osteria Senz’Oste rischia di chiudere, troppi furti nel locale dove i clienti si servono da soli: «Colpa dei giovani: pensano che non serva lavorare»

L'osteria senza oste verso la chiusura: troppi furti

troppi furti puglia 145Spaccate, si corre ai ripari: in Puglia 145 postamat restano chiusi di notte. Insorgono gli utenti - Poste Italiane spegne di notte molti sportelli Postamat in tutte le province pugliesi “per motivi di sicurezza”. quotidianodipuglia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Troppi Furti Puglia 145