Troppe risse | steward ai cancelli del luna park

Qualche sguardo perplesso all’entrata. C’è chi domanda se c’è da pagare un biglietto o serve la prenotazione. Chi finisce velocemente la bottiglietta dell’acqua. Ieri pomeriggio è iniziato il luna park a Pontedera, uno dei più grandi della Toscana con le sue oltre 60 attrazioni. Per la prima volta il parco con le giostre è stato recintato e ai tre accessi sono presenti due steward che controllano i varchi e con un metal detector cercano di prevenire l’intrusione di oggetti atti a offendere. Una misura di sicurezza importante che l’amministrazione comunale, di concerto con i giostrai e le forze dell’ordine, ha preso in seguito alle varie risse che si erano consumate tra le giostre lo scorso anno, quando in un’occasione spuntò anche un tirapugni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
