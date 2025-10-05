Tron | Ares Jared Leto Jodie Turner-Smith e il regista | Per un' IA al servizio dell' essere umano la nostra videointervista

Per l'uscita al cinema di Tron: Ares, dal 9 ottobre, abbiamo intervistato i protagonisti Jared Leto e Jodie Turner-Smith, insieme al regista Joachim Ronning. Ecco alcune loro considerazioni su questo terzo capitolo dell'iconica saga fantascientifica che ha oltre 40 anni. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tron: Ares, Jared Leto, Jodie Turner-Smith e il regista: "Per un'IA al servizio dell'essere umano", la nostra videointervista

In questa notizia si parla di: tron - ares

TRON: Ares, Disney ha rilasciato il nuovo trailer con il brano As Alive As You Need Me To Be

Tron ares trailer ufficiale: guarda le novità e scopri la trama

Tron: ares e il trailer ufficiale da non perdere

Il mondo digitale sta per arrivare nel nostro. TRON: Ares sarà al cinema dal 9 Ottobre. Non restare offline, acquista ora il tuo biglietto: https://www.tronmovie.it/ - facebook.com Vai su Facebook

? Entra nel mondo digitale di TRON: ARES con un menu da collezione! ? Solo al cinema, dal 9 ottobre, scopri il Menu TRON: ARES con l’imperdibile Cup esclusiva con Topper LED ufficiale del film! Accendi l’esperienza. Vivi TRON come non l’hai mai fa - X Vai su X

TRON: Ares, spettacolare evento a Milano con Jared Leto e Jodie Turner-Smith - Milano si è trasformata per una notte in una vera e propria arena futuristica grazie al global press tour di TRON: Ares, il terzo capitolo della rivoluzionaria saga Disney, in arrivo nelle sale cinema ... Riporta tuttosport.com

Tron: Ares, il regista di sulla ricreazione dei VFX del film originale: “Non li abbiamo rifiniti” - Con Tron: Ares, Joachim Rønning si è trovato di fronte a due grandi sfide quando ha affrontato il terzo capitolo della serie fantascientifica ... Si legge su cinefilos.it