Trofeo Coni 2025 il Dragon Team di Reggio Calabria conquista il decimo posto nazionale nel kayak
Si è conclusa con entusiasmo e spirito sportivo l'edizione estiva 2025 del Trofeo Coni, tenutasi nella splendida cornice di Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia. L'evento ha visto la partecipazione di ben 44 federazioni sportive e un totale di 4600 giovani atleti provenienti da tutta.
Unsere Mia beim Trofeo CONI Vom 28. September bis zum 1. Oktober fand in Lignano Sabbiadoro die zehnte Auflage des Trofeo CONI statt. Dabei handelt es sich um eine nazionale sportliche Großveranstaltung für junge Sportler zwischen 10 und 14 Jah
A Lignano Sabbiadoro brilla la Lombardia: sua la decima edizione del Trofeo CONI! Regione Olimpica che ospiterà i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, torna al successo a otto anni di distanza dall'ultima volta, Senigallia 2017.
Il Dragon Team brilla al Trofeo CONI 2025: ottimo piazzamento per i ragazzi di Reggio nel Kayak - Grande soddisfazione per il risultato ottenuto, un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita costante
Decimo posto nazionale per la Calabria nel kayak - Tra le rappresentative regionali, la Calabria ha fatto sentire la propria voce nella disciplina del kayak, grazie al talento e alla determinazione del Dragon Team di Reggio Calabria