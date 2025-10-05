Trofeo Coni 2025 il Dragon Team di Reggio Calabria conquista il decimo posto nazionale nel kayak

Si è conclusa con entusiasmo e spirito sportivo l’edizione estiva 2025 del Trofeo Coni, tenutasi nella splendida cornice di Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia. L’evento ha visto la partecipazione di ben 44 federazioni sportive e un totale di 4600 giovani atleti provenienti da tutta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

trofeo coni 2025 dragonIl Dragon Team brilla al Trofeo CONI 2025: ottimo piazzamento per i ragazzi di Reggio nel Kayak - Grande soddisfazione per il risultato ottenuto, un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita costante ... Si legge su citynow.it

trofeo coni 2025 dragonDecimo posto nazionale per la Calabria nel kayak - Tra le rappresentative regionali, la Calabria ha fatto sentire la propria voce nella disciplina del kayak, grazie al talento e alla determinazione del Dragon Team di Reggio Calabria ... Scrive ilmetropolitano.it

