Mentre altri tennisti non badano a spese, Sinner e Alcaraz preferiscono gli spazi ridotti: due campioni che sono rimasti coi piedi per terra. Sbaglia chi pensa che i campioni amino il lusso e lo sfarzo e non badino a spese. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, per esempio, sono diversi da molti colleghi del passato e del presente. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Loro non hanno avuto bisogno, fino a questo momento, di investire i tanti soldi vinti nel circuito in ville faraoniche o in automobili esageratamente costose. Certo, si tolgono i loro sfizi, com’è giusto che sia non avendo di certo problemi economici, eppure sono straordinariamente oculati. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Trofei in trasferta e bungalow spartani: il dettaglio che unisce Sinner e Alcaraz