Un bambino di 3 anni, a Nervesa della Battaglia (Treviso) è stato morso al volto – sul labbro e sulla parte inferiore dell’occhio sinistro – da un cane di razza Pastore del Lagorai mentre stava giocando con l’animale nella cucina della casa del nonno. Il cane, di circa 2 anni e mezzo, regolarmente vaccinato, è di proprietà della compagna del nonno. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 di Montebelluna e l’elisoccorso di Treviso che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Treviso. Il bambino è gravemente ferito ma non rischia la vita. Il piccolo, a quanto pare, si trovava nella cucina di casa del nonno e stava giocando con il cane quando, per ragioni ora al vaglio delle forze dell’ordine, l’animale ha aggredito il piccolo azzannandolo in volto e ferendolo a un labbro e sulla parte inferiore dell’occhio sinistro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Treviso, bambino di tre anni attaccato e morso in faccia da un cane di razza Pastore del Lagorai