Treviso bambino di 3 anni morso al volto da cane di famiglia | è grave

(Adnkronos) – Un bambino di 3 anni oggi, domenica 5 ottobre, a Nervesa della Battaglia (Treviso) è stato morso al volto – sul labbro e sulla parte inferiore dell’occhio sinistro – da un cane di razza Pastore del Lagorai mentre stava giocando con l’animale nella cucina della casa del nonno. Il cane, di circa 2 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

