Treviso bambino di 3 anni morso al volto da cane di famiglia | è grave
(Adnkronos) – Un bambino di 3 anni oggi, domenica 5 ottobre, a Nervesa della Battaglia (Treviso) è stato morso al volto – sul labbro e sulla parte inferiore dell’occhio sinistro – da un cane di razza Pastore del Lagorai mentre stava giocando con l’animale nella cucina della casa del nonno. Il cane, di circa 2 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: treviso - bambino
Treviso, il premio Comisso va a Marco Balzano con "Bambino". Con il voto di una giuria popolare la proclamazione dei supervincitori del premio letterario, istituito dall'Associazione Amici di Comisso. - X Vai su X
A Treviso Marco Balzano con “Bambino” (Einaudi) e Tommaso Tovaglieri con “Roberto Longhi. Il mito del più grande storico dell’arte del Novecento” (Saggiatore) vincono nelle sezioni Narrativa e Biografia. Ecco tutti i vincitori - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo di 3 anni azzannato al volto dal cane del nonno mentre gioca, in gravi condizioni a Treviso - Il piccolo è stato morso al volto nella casa del nonno dove la famiglia si era riunita per il pranzo domenicale a Nervesa della Battaglia, in provincia ... Si legge su fanpage.it
Treviso, bambino di 3 anni morso al volto da cane di famiglia: è grave - Un bambino di 3 anni oggi, domenica 5 ottobre, a Nervesa della Battaglia (Treviso) è stato morso al volto - msn.com scrive