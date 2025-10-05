Treno da Kiev con 110 italiani a bordo sotto attacco dei droni russi Missili su Leopoli | 4 morti

Centodieci attivisti italiani a bordo di un treno da Kiev, nella notte, si sono trovati sotto un massiccio attacco russo contro Leopoli. L’ultimo pesante raid russo che ha colpito la parte occidentale dell’Ucraina ha sfiorato anche un convoglio sul quale viaggiano gli attivisti italiani di ritorno dalla decima missione del Mean – Movimento europeo di azione non violenta – partiti da Kharkiv e diretti verso il confine polacco. Alla missione prendono parte 35 associazioni, tra cui Azione cattolica, Anci, MoVI, Masci, Agesci, Base Italia, Fondazione Gariwo, Piccoli Comuni del Welcome, Reti della carità e Progetto Sud. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

treno kiev 110 italianiTreno con 110 attivisti italiani sotto attacco a Leopoli: bombe sfiorate. Si alzano i jet polacchi - Treno con 110 attivisti italiani sotto attacco russo a Leopoli Centodieci attivisti italiani a bordo di un treno da Kiev, nella notte, si sono trovati sotto un massiccio attacco russo contro Leopoli. Riporta msn.com

treno kiev 110 italianiDiretta | Riad russi contro l'Ucraina: bombe vicine a un treno con attivisti italiani. E la Polonia fa alzare i jet - Massiccio bombardamento di missili e droni di Mosca, almeno un morto a Zaporizhia. Si legge su ilgiornale.it

