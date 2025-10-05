Treno con attivisti bergamaschi sfiorato dal raid russo | Sentire la guerra così vicina terrorizza

Ore 5 del mattino. L’app che segnala raid aerei, attacchi chimici e minacce imminenti squilla nel silenzio. Un allarme gelido che anticipa il fragore: “Esplosioni e colpi di artiglieria vicino a noi. Missili, droni, bombe a grappolo. Sentire la guerra così vicina terrorizza”. A scrivere queste parole è Matteo Rossi, sindaco di Bonate Sopra, tra i 110 attivisti italiani presenti sul treno del Movimento Europeo di Azione Nonviolenta (Mean) partito da Kiev. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, il convoglio è stato sfiorato dai bombardamenti russi a Leopoli. La delegazione bergamasca, una delle più numerose, contava circa venti persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

In questa notizia si parla di: treno - attivisti

