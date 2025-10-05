treno con 110 attivisti italiani sotto attacco russo a leopoli

Un viaggio di pace trasformato in un incubo di guerra. Nella notte, un treno con 110 attivisti italiani diretti verso il confine polacco si è trovato nel pieno di un massiccio attacco russo su Leopoli, nella parte occidentale dell’Ucraina. Gli italiani, appartenenti al Movimento Europeo di Azione Non Violenta (MEAN), avevano lasciato Kharkiv dopo giorni di incontri con la società civile ucraina per discutere di cooperazione, ricostruzione e solidarietà. Secondo le prime ricostruzioni, dopo circa tre ore di viaggio da Kyiv, nell’area di Zhytomyr, sono iniziati i bombardamenti. A bordo del convoglio, oltre agli attivisti, c’era anche una giornalista dell’agenzia Sir, che ha raccontato le ore di terrore: forti esplosioni e colpi di artiglieria si sono sentiti anche nella zona di Leopoli, a poca distanza dal treno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

