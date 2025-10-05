Di seguito un comunicato diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia: La Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Puglia, in raccordo con la Prefettura di Foggia e la società Acquedotto Pugliese, sta intervenendo in queste ore sull’isola di San Nicola alle Tremiti per fronteggiare l’emergenza idrica determinata dalla rottura della condotta subacquea che alimenta l’isola. La rottura ha reso di fatto impossibile l’approvvigionamento idrico per circa sessanta persone residenti, imponendo un intervento immediato e coordinato. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente complesse dalle condizioni meteomarine avverse, che hanno comportato il blocco dei collegamenti marittimi, ostacolando sia il trasporto dei materiali sia le attività dei sommozzatori impegnati nella riparazione della conduttura. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Tremiti: un’isola senza acqua Si è rotta una conduttura, emergenza idrica