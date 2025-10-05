Tremiti | un’isola senza acqua Si è rotta una conduttura emergenza idrica
Di seguito un comunicato diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia: La Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Puglia, in raccordo con la Prefettura di Foggia e la società Acquedotto Pugliese, sta intervenendo in queste ore sull’isola di San Nicola alle Tremiti per fronteggiare l’emergenza idrica determinata dalla rottura della condotta subacquea che alimenta l’isola. La rottura ha reso di fatto impossibile l’approvvigionamento idrico per circa sessanta persone residenti, imponendo un intervento immediato e coordinato. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente complesse dalle condizioni meteomarine avverse, che hanno comportato il blocco dei collegamenti marittimi, ostacolando sia il trasporto dei materiali sia le attività dei sommozzatori impegnati nella riparazione della conduttura. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: tremiti - isola
Tremiti, imbarcazione causa rottura di una condotta sottomarina: disagi all'isola di San Nicola
#tremiti #isoladisannicola Tremiti, Isola di San Nicola: stop ai lavori di riparazione della condotta a causa del maltempo - facebook.com Vai su Facebook
Isole Tremiti, San Nicola senz'acqua dal 12 agosto. La sindaca: «L’unica isola della Puglia non può vivere questo» - Dal 12 agosto l’isola di San Nicola, parte storica e ricca di attività nell’arcipelago delle Isole Tremiti, è senza acqua potabile a causa della rottura della condotta sottomarina che la ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
'L'isola San Nicola alle Tremiti è senz'acqua dal 12 agosto' - Dal 12 agosto l'isola di San Nicola, parte storica e ricca di attività nell'arcipelago delle Isole Tremiti, è senza acqua potabile a causa della rottura della condotta sottomarina che la collega alla ... Come scrive ansa.it