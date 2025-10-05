Tremiti | un’isola senza acqua Si è rotta una conduttura emergenza idrica
Di seguito un comunicato diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia: La Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Puglia, in raccordo con la Prefettura di Foggia e la società Acquedotto Pugliese, sta intervenendo in queste ore sull’isola di San Nicola alle Tremiti per fronteggiare l’emergenza idrica determinata dalla rottura della condotta subacquea che alimenta l’isola. La rottura ha reso di fatto impossibile l’approvvigionamento idrico per circa sessanta persone residenti, imponendo un intervento immediato e coordinato. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente complesse dalle condizioni meteomarine avverse, che hanno comportato il blocco dei collegamenti marittimi, ostacolando sia il trasporto dei materiali sia le attività dei sommozzatori impegnati nella riparazione della conduttura. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: tremiti - isola
Tremiti, imbarcazione causa rottura di una condotta sottomarina: disagi all'isola di San Nicola
Tremiti: un’isola senza acqua Si è rotta una conduttura, emergenza idrica
L’isola di san Nicola alle Tremiti senza acqua per la rottura di una condotta, una nave per i rifornimenti dei residenti
#tremiti #isoladisannicola Tremiti, Isola di San Nicola: stop ai lavori di riparazione della condotta a causa del maltempo Vai su Facebook
L’isola di san Nicola alle Tremiti senza acqua per la rottura di una condotta, una nave per i rifornimenti dei residenti - Emergenza alle isole Tremiti dove una condotta subacquea rotta ha lasciato senz'acqua 60 residenti. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Tremiti: un’isola senza acqua Si è rotta una conduttura - La Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Puglia, in raccordo con la Prefettura di Foggia e la società Acquedotto Pugliese, sta intervenendo in queste ore sull’isola di San Nicola alle Trem ... Secondo noinotizie.it