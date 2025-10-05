Tremiti insorge contro il campo boe Di Mauro | Impossibile sospendere i lavori si perderebbe il finanziamento

“Non è possibile interrompere i lavori, perché il timing dell’Ispra per la realizzazione del progetto prevede la consegna del campo boe il 31 ottobre, pena la perdita di un finanziamento del Pnrr”. Ad affermarlo è il commissario del Parco nazionale del Gargano, Raffaele di Mauro. Il sindaco delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

