Tredici Pietro al Wired Next Fest Trentino 2025 | I momenti in cui non hai aria sono gli unici momenti in cui ti accorgi che stai respirando

Il rapper bolognese racconta la genesi del nuovo album, tra voglia di positività e momenti di dolore. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Tredici Pietro al Wired Next Fest Trentino 2025: “I momenti in cui non hai aria sono gli unici momenti in cui ti accorgi che stai respirando”

Tredici Pietro compie 28 anni. L'autolesionismo, gli psicofarmaci e il rapporto con papà Gianni Morandi: «Una grossa ombra da cui è difficile uscire»

Tredici Pietro compie 28 anni, Gianni Morandi: “Sono orgoglioso di quello che sei”

Tredici Pietro compie 28 anni, gli auguri a sorpresa dal papà Gianni Morandi

FABRI FIBRA Il concerto a Milano in 90 secondi! Gli ospiti: Emma, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Lazza, Joan Thiele e Neffa - facebook.com Vai su Facebook

Bis di Tredici Pietro per la data di Milano! 8 dicembre 2025 | Milano, Magazzini Generali Biglietti ora disponibili su https://buff.ly/khwJX7T - X Vai su X

Tredici Pietro al Wired Next Fest Trentino 2025: "I momenti in cui non hai aria sono gli unici momenti in cui ti accorgi che stai respirando" - Il titolo del nuovo album, che dà anche il nome al brano di apertura del disco del rapper Tredici Pietro, è Non guardare giù: un mantra, per ricordare di non soffermarsi troppo a pensare, ma anche una ...

