Tre partite in otto giorni per Rbr Si parte da Cremona | Sarà tosta

Il tour di tre partite in otto giorni comincia oggi a Cremona e la Dole vuole subito riprendere la marcia dopo il ko con Rieti al Flaminio. I lombardi hanno cominciato la stagione nella stessa maniera dei biancorossi, ovverosia con una vittoria alla prima e una caduta alla seconda. Difficile prenderne spunto per proiezioni di fine regular season, come peraltro accade per quasi tutte le altre squadre. "In questo momento la parola continuità è bandita dal campionato, non esiste – dichiara Sandro Dell’Agnello –, ma è proprio su quello che dobbiamo concentrarci. La continuità serve, ne abbiamo bisogno, lavoriamo per quello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

