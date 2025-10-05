Tre nuovi ascensori al servizio delle scuole
UMBERTIDE - Tre nuovi ascensori per le scuole della città. I lavori, che prenderanno avvio con il nuovo anno, interesseranno la primaria Di Vittorio e i due edifici della scuola secondaria di primo grado Mavarelli e Pascoli (ex scuole medie). I fondi sono stati ottenuti dal Comune grazie ad un importante finanziamento nell’ambito del bando regionale “Interventi straordinari in materia di Edilizia Scolastica – D.G.R. 292025“. Alla scuola Di Vittorio sono stati assegnati 55mila euro, con un cofinanziamento comunale pari a 15mila euro; alle scuole Mavarelli e Pascoli, invece, è stato destinato un contributo di 160mila euro (80mila euro per edificio), a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale pari a 42mila euro (21mila euro per edificio). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: nuovi - ascensori
Nuovi ascensori. C’è la data. E arriva Salvini
Nuovi ascensori a Todi, il ministro Salvini all'inaugurazione il 1° settembre
Todi, il ministro Salvini inaugura i nuovi ascensori e rassicura i pendolari: "Deroga per i treni regionali"
Umbertide: arrivano tre nuovi ascensori per le scuole Di Vittorio, Mavarelli e Pascoli - facebook.com Vai su Facebook
Tre nuovi ascensori al servizio delle scuole - Alla scuola Di Vittorio sono stati assegnati 55mila euro, con un cofinanziamento comunale pari a 15mila euro; alle scuole Mavarelli e Pascoli, invece, è stato destinato un contributo di 160mila euro ... Segnala lanazione.it
Tre nuovi ascensori per le scuole di Umbertide - Grazie a un importante finanziamento regionale di 160mila euro (80mila euro per edificio), a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale pari a 4 ... Come scrive teletruria.it