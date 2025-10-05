tre nuovi ascensori al servizio delle scuole

UMBERTIDE - Tre nuovi ascensori per le scuole della città. I lavori, che prenderanno avvio con il nuovo anno, interesseranno la primaria Di Vittorio e i due edifici della scuola secondaria di primo grado Mavarelli e Pascoli (ex scuole medie). I fondi sono stati ottenuti dal Comune grazie ad un importante finanziamento nell’ambito del bando regionale “Interventi straordinari in materia di Edilizia Scolastica – D.G.R. 292025“. Alla scuola Di Vittorio sono stati assegnati 55mila euro, con un cofinanziamento comunale pari a 15mila euro; alle scuole Mavarelli e Pascoli, invece, è stato destinato un contributo di 160mila euro (80mila euro per edificio), a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale pari a 42mila euro (21mila euro per edificio). 🔗 Leggi su Lanazione.it

