Tre Ciotole è un film sul valore della perdita Michela Murgia voleva insegnarci a non rinunciare mai
Tre Ciotole, il film di Isabel Coixet tratto dal libro di Michela Murgia è un viaggio attraverso il valore della perdita: da quella affettiva a quella materiale. E a volte, perdere qualcosa, non è detto sia un male. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sofia D'Elia, talento pugliese nel cast del film "Tre ciotole" tratto dal romanzo di Michela Murgia - La giovane attrice pugliese, Sofia D'Elia, interpreta Giulia nel film "Tre ciotole" della regista spagnola Isabel Coixet, tratto dal celebre romanzo di Michela Murgia e presentato al Toronto Film Fest ... baritoday.it scrive