Tre Bicchieri 2026 gli 11 migliori vini del Lazio premiati dal Gambero Rosso

È un panorama più elettrizzante del solito quello che ci restituisce la regione, una delle storiche "Cenerentole" d’Italia sul fronte vino. Da segnalare l'exploit di due vitigni in particolare, oltre a interessanti new entry. Ecco quali sono. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Tre Bicchieri 2026, gli 11 migliori vini del Lazio premiati dal Gambero Rosso

In questa notizia si parla di: bicchieri - migliori

Tre Bicchieri 2026, i 24 migliori vini delle Marche premiati dal Gambero Rosso

Tre Bicchieri 2026, i migliori vini della Sicilia premiati dal Gambero Rosso

Tre Bicchieri 2026, i migliori vini della Liguria premiati dal Gambero Rosso

Tre Bicchieri 2026, i 26 migliori vini della Puglia premiati dal Gambero Rosso - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/vino/degustazioni/tre-bicchieri-2026-migliori-vini-puglia/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox= - X Vai su X

++ 24 VINI DEL FRIULI HANNO OTTENUTO IL MASSIMO RICONOSCIMENTO. ECCO QUALI SONO ++ https://www.friulioggi.it/friuli-venezia-giulia/guida-gambero-rosso-migliori-vini-friuli-3-bicchieri-2-ottobre-2025 #friuli #friulioggi - facebook.com Vai su Facebook

Tre Bicchieri 2026, i 20 migliori vini della Campania premiati dal Gambero Rosso - Più della metà dei vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento in Campania sono bianchi (con il Fiano di Avellino che si conferma come uno uno dei più grandi bianchi italiani), ma ottimi risulta ... Secondo gamberorosso.it

Tre Bicchieri 2026, i 24 migliori vini delle Marche premiati dal Gambero Rosso - Le Marche sono in splendida forma con i Verdicchio a far la parte del leone, Castelli di Jesi e Matelica, tra conferme e novità, ma non mancano ottime prove anche da altre denominazioni (una è stata p ... Segnala gamberorosso.it