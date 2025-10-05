Un imprenditore molto conosciuto a Camucia, di circa 40 anni. Era lui l’uomo al volante dell’auto che ha investito e ucciso Donato De Carlo e il suo cane lungo la strada regionale 71, a Terontola. Era lunedì scorso, circa le 20, quando il cortonese di 60 anni è stato preso in pieno mentre stava attraversando le strisce pedonali, poco dopo l’incrocio che porta alla stazione ferroviaria della frazione. Dietro l’angolo potrebbe esserci una pena pesantissima per l’automobilista, ora indagato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. La pena base per l’omicidio stradale, quando non ci sono alcol o droga (come sembrerebbe, almeno fino ad ora), va da 2 a 7 anni di reclusione, ma può salire da 5 a 10 anni se l’impatto è avvenuto a velocità elevata in centro urbano, come sembra emergere dalle prime ricostruzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto e ucciso da auto pirata. Alla guida un imprenditore . Domani i funerali a Terontola