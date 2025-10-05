Travolti da un' auto muore il padre | moglie e figlio feriti L' investitore prima fugge e poi si consegna
Un uomo di 46 anni, Emidio Croci, residente a San Benedetto del Tronto, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Era di ritorno a casa dopo una cena al ristorante. In auto con lui viaggiavano la moglie e il figlio di 11 anni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Travolge un'auto con a bordo una famiglia: muore il padre, grave il figlio e ferita la moglie. Il pirata scappa a piedi ma poi viene preso - Dopo un incidente mortale abbandona la macchina sul luogo della tragedia e fugge a piedi lasciando sull'asfalto senza vita un papà di 47 ... Si legge su msn.com
Travolge un'auto con a bordo una famiglia: muore il padre Emidio Croci, grave il figlio e ferita la moglie. L'investitore fugge a piedi. Caccia all'uomo - Dopo un incidente mortale abbandona la macchina sul luogo della tragedia e fugge a piedi lasciando sull'asfalto senza vita un papà di 47 anni (Emidio Croci), ... msn.com scrive