Travolta da un' auto a Biana donna muore sul colpo

Una donna ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Biana, tra Pontedellolio e Bettola, nel tardo pomeriggio di domenica 5 ottobre. È stata travolta in pieno da un’auto che stava percorrendo la statale 654 in direzione di Pontedellolio. Sul posto il 118 ha inviato l'ambulanza della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

