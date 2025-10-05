Travolgono auto con a bordo una famiglia e poi fuggono a piedi | morto il padre feriti moglie e moglie

Tragico incidente a Martinsicuro, in provincia di Pescara: Emidio Croci, 47 anni, muore travolto da una Mercedes mentre tornava a casa con moglie e figlio. Il bambino è grave, la donna ferita. I due occupanti dell’auto investitrice si sono allontanati a piedi: uno è stato preso, l'altro è ancora ricercato dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it