Travolgono auto con a bordo una famiglia e poi fuggono a piedi | morto il padre feriti moglie e moglie
Tragico incidente a Martinsicuro, in provincia di Pescara: Emidio Croci, 47 anni, muore travolto da una Mercedes mentre tornava a casa con moglie e figlio. Il bambino è grave, la donna ferita. I due occupanti dell’auto investitrice si sono allontanati a piedi: uno è stato preso, l'altro è ancora ricercato dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
