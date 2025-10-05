Travolge un' auto con a bordo una famiglia | muore il padre grave il figlio L' investitore fugge a piedi caccia all' uomo

ACQUAVIVA PICENA - Provoca un incidente mortale, abbandona la macchina sul luogo della tragedia e fugge a piedi lasciando sull'asfalto senza vita un papà di 47 anni, ferito. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Travolge un'auto con a bordo una famiglia: muore il padre, grave il figlio. L'investitore fugge a piedi, caccia all'uomo

In questa notizia si parla di: travolge - auto

L'auto in panne, il camion che travolge tutto: morta bimba di 8 anni, la piccola era con i familiari lungo la banchina

Auto si blocca in galleria sull'A1 a Barberino, un camion la travolge: 3 morti, ferite una donna e una bambina. Coda di 7 chilometri

Auto si blocca in galleria sull'A1 a Barberino, un camion la travolge: tre morti, ferite una donna e una bambina. Coda di chilometri

Auto travolge un pedone su via Anagnina. L’uomo è morto sul colpo https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/03/news/auto_investe_pedone_via_anagnina_uomo_morto-424888518/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

AUTOCARRO SENZA FRENI TRAVOLGE 10 AUTO IN SOSTA E FINISCE CONTRO UN MURO NAPOLI. Ieri un mezzo è finito contro una decina di auto in sosta, dopo che il conducente aveva perso il controllo. L'incidente è avvenuto in via Girolamo Santa Cro - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Canicattì, auto travolge scooter e poi fugge: morto 15enne, responsabili si costituiscono ore dopo - , è morto dopo che è stato travolto da una utilitaria mentre era a bordo di uno scooter con una coetanea nei pressi della villa comun ... fanpage.it scrive

Auto in fiamme dopo l’incidente, parla il 24enne che ha salvato i 5 ragazzi a bordo: “Ho visto la morte in faccia” - Parla Andrea Santin, il ragazzo di 24 anni che ha salvato due ragazzi coinvolti nell'incidente avvenuto sabato scorso a Fontanafredda ... Come scrive fanpage.it