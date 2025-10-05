Travolge un' auto con a bordo una famiglia | muore il padre grave il figlio L' investitore fugge a piedi caccia all' uomo

Corriereadriatico.it | 5 ott 2025

ACQUAVIVA PICENA - Provoca un incidente mortale, abbandona la macchina sul luogo della tragedia e fugge a piedi lasciando sull'asfalto senza vita un papà di 47 anni, ferito. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

