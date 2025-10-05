Travolge un' auto con a bordo una famiglia | muore il padre Emidio Croci grave il figlio e ferita la moglie L' investitore fugge a piedi ma poi viene preso
ACQUAVIVA PICENA - Dopo un incidente mortale abbandona la macchina sul luogo della tragedia e fugge a piedi lasciando sull'asfalto senza vita un papà di 47 anni (Emidio Croci), ferito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: travolge - auto
L'auto in panne, il camion che travolge tutto: morta bimba di 8 anni, la piccola era con i familiari lungo la banchina
Auto si blocca in galleria sull'A1 a Barberino, un camion la travolge: 3 morti, ferite una donna e una bambina. Coda di 7 chilometri
Auto si blocca in galleria sull'A1 a Barberino, un camion la travolge: tre morti, ferite una donna e una bambina. Coda di chilometri
Auto travolge un pedone su via Anagnina. L’uomo è morto sul colpo https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/03/news/auto_investe_pedone_via_anagnina_uomo_morto-424888518/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
AUTOCARRO SENZA FRENI TRAVOLGE 10 AUTO IN SOSTA E FINISCE CONTRO UN MURO NAPOLI. Ieri un mezzo è finito contro una decina di auto in sosta, dopo che il conducente aveva perso il controllo. L'incidente è avvenuto in via Girolamo Santa Cro - facebook.com Vai su Facebook
Travolge un'auto con a bordo una famiglia: muore il padre Emidio Croci, grave il figlio e ferita la moglie. L'investitore fugge a piedi ma poi viene preso - Dopo un incidente mortale abbandona la macchina sul luogo della tragedia e fugge a piedi lasciando sull'asfalto senza vita un papà di 47 anni (Emidio Croci), ... Secondo ilgazzettino.it
Travolge un'auto con a bordo una famiglia: muore il padre, grave il figlio e ferita la moglie. L'investitore fugge a piedi. Caccia all'uomo - Dopo un incidente mortale abbandona la macchina sul luogo della tragedia e fugge a piedi lasciando sull'asfalto senza vita ... Lo riporta msn.com