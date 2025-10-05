Travolge l' auto di una famiglia | muore il padre Emidio Croci feriti moglie e figlio L' investitore si consegna dopo la fuga

Stavano tornando dopo una cena al ristorante, poi il terribile schianto sulla strada di casa. Un uomo di 46 anni, Emidio Croci, di San Benedetto del Tronto, è morto nell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 4 ottobre, a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Sull'auto insieme. 🔗 Leggi su Today.it

