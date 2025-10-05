Travaglio Nove | Flotilla ha costretto il governo a confessare le proprie mancanze Attivisti senza volo di Stato? Quello è riservato agli assassini
“Meno male che la Flotilla c’è. Intanto perché in pochi giorni di navigazione quei attivisti di 44 Paesi, armati soltanto dei loro corpi, delle loro voci e del loro coraggio, hanno fatto per Gaza più di tutti i governi occidentali, europei e arabi in due anni. Ma soprattutto perché è stata come una cartina al tornasole. Ha costretto il potere politico-mediatico italiano a mostrarsi per quello che è: un mostro a più teste. E a confessare”. Così Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi. “Giorgia Meloni ha detto: ‘Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra e rischiare l’incolumità per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Flotilla, Marco Travaglio: "Per il diritto internazionale non deve temere niente, attivisti vanno avanti rischiando la pelle" - Marco Travaglio ha affrontato il tema della Flotilla diretta verso Gaza, criticando le interpretazioni che ricondurrebbero l’iniziativa a dinamiche della politica italiana. Segnala la7.it