“Meno male che la Flotilla c’è. Intanto perché in pochi giorni di navigazione quei attivisti di 44 Paesi, armati soltanto dei loro corpi, delle loro voci e del loro coraggio, hanno fatto per Gaza più di tutti i governi occidentali, europei e arabi in due anni. Ma soprattutto perché è stata come una cartina al tornasole. Ha costretto il potere politico-mediatico italiano a mostrarsi per quello che è: un mostro a più teste. E a confessare”. Così Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi. “Giorgia Meloni ha detto: ‘Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra e rischiare l’incolumità per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio (Nove): “Flotilla ha costretto il governo a confessare le proprie mancanze. Attivisti senza volo di Stato? Quello è riservato agli assassini”