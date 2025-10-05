Travaglio Nove | Flotilla ha costretto il governo a confessare le proprie mancanze Attivisti senza volo di Stato? Quello è riservato agli assassini

Ilfattoquotidiano.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Meno male che la Flotilla c’è. Intanto perché in pochi giorni di navigazione quei attivisti di 44 Paesi, armati soltanto dei loro corpi, delle loro voci e del loro coraggio, hanno fatto per Gaza più di tutti i governi occidentali, europei e arabi in due anni. Ma soprattutto perché è stata come una cartina al tornasole. Ha costretto il potere politico-mediatico italiano a mostrarsi per quello che è: un mostro a più teste. E a confessare”. Così Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi. “Giorgia Meloni ha detto: ‘Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra e rischiare l’incolumità per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

travaglio nove flotilla ha costretto il governo a confessare le proprie mancanze attivisti senza volo di stato quello 232 riservato agli assassini

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio (Nove): “Flotilla ha costretto il governo a confessare le proprie mancanze. Attivisti senza volo di Stato? Quello è riservato agli assassini”

In questa notizia si parla di: travaglio - nove

Albanese su Nove: “Trattata quasi come Bin Laden, non posso aprire un conto in banca”. Travaglio: “È cittadina Italiana ma Mattarella non ha detto una parola”

Travaglio su Nove: “Cosa può fare Meloni domattina per Gaza? Smettere di vendere armi a Israele”

travaglio nove flotilla haTravaglio sulla Flotilla: "Ecco la lista dei potenti italiani che ha smascherato" - Dalla Meloni a Renzi: il direttore del Fatto Quotidiano spiega perché bisogna essere grati ai protagonisti della missione umanitaria ... tag24.it scrive

travaglio nove flotilla haFlotilla, Marco Travaglio: "Per il diritto internazionale non deve temere niente, attivisti vanno avanti rischiando la pelle" - Marco Travaglio ha affrontato il tema della Flotilla diretta verso Gaza, criticando le interpretazioni che ricondurrebbero l’iniziativa a dinamiche della politica italiana. Segnala la7.it

Cerca Video su questo argomento: Travaglio Nove Flotilla Ha