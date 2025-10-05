Trastevere turisti americani ubriachi aggrediscono passante e feriscono due carabinieri

Romatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre a Trastevere. Intorno alle 4.45 in piazza San Callisto, due cittadini americani di 28 e 39 anni, in evidente stato di ubriachezza, hanno tentato di aggredire un 49enne italiano per futili motivi.L'aggressioneAll’arrivo dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: trastevere - turisti

