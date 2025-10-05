Trasporti ritardi nelle corse verso le scuole di Pisa e Pontedera | Autolinee Toscane cambia gli orari

Autolinee Toscane ricorda che da lunedì 6 ottobre i servizi bus subiranno alcune modifiche per rispondere meglio alle esigenze di mobilità degli studenti in Provincia di Pisa. Infatti, nei primi quindici giorni dall’avvio dell’anno scolastico, a causa dell’intenso traffico registrato sulla SS439. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: trasporti - ritardi

Trasporti, cyberattacco contro diversi aeroporti europei: ritardi e cancellazioni

Trasporti, stop ai treni sulla Roma-Lecce: è caos. “Misure urgenti per tutelare i viaggiatori, basta caos e ritardi”

Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli, maxi ritardi e treni che tornano indietro: sabato nero per i trasporti

L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Donnarumma in commissione trasporti alla Camera annuncia che potrebbero essere estese su tutto il territorio. Ma l'associazione a difesa dei consumatori sottolinea indirettamente i tanti ritardi lungo le linee - facebook.com Vai su Facebook

? #MetroB - Chiusa tratta Bologna-Rebibbia per guasto tecnico. Attivo con ritardi servizio tratta Laurentina-Jonio. Chiuse fermate Termini, Castro Pretorio e Policlinico - X Vai su X

Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli, maxi ritardi e treni che tornano indietro: sabato nero per i trasporti - Altra giornata nera per i trasporti: un guasto a Cassino ha rallentato la circolazione sulla tratta Alta Velocità Roma- Da virgilio.it

Sciopero treni 23 maggio 2025, stop del personale ferroviario: orari, corse garantite e tratte coinvolte - Per i treni Intercity e Frecce, la richiesta è possibile fino all’orario di partenza previsto del treno prenotato; Per i treni Regionali, invece, è consentito fino alle ore 24:00 del giorno precedente ... Riporta corriereadriatico.it