Trasferta torinese amara per la Sba che subisce la rimonta del Dan Bosco Crocetta
Arezzo, 5 ottobre 2025 – Trasferta torinese amara per la SBA che subisce la rimonta del Dan Bosco Crocetta. Amaranto a lungo in vantaggio si smarriscono nei minuti finali della partita Don Bosco Crocetta Torino-Scuola Basket Arezzo 77-71 Parziali: 16-27; 35-40; 55-56 Don Bosco: Andreutti 7, Randazzo, HIda 12, Lachello 8, Minnucci 2, Cellino, Rosso, Trigiani 9, Braga 3, Cian 2, Cristobo 24, Okoro 12. All. Maino SBA: Francesconi, Toia 27, Pieri 9, Lemmi 9, Damasco, COrradossi 10, Rapini 6, Cazzanti 1, Pelucchini 7, Vagnuzzi 2. All. Fioravanti Ass. Libero Acc. Baielli La Scuola Basket Arezzo perde in casa del Don Bosco Crocetta Torino nella prima trasferta piemontese del campionato, gli amaranto partono bene e provano subito a tenere un ritmo alto di gioco operando un break a favore che permette ai ragazzi di coach FIoravanti di chiudere 27-16 la prima frazione di gioco.
