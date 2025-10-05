Trasferta da brividi Recanatese ad Ancona Servirà un’impresa

Alla vigilia della gara di Ancona, guardando in faccia la realtà, non ci sono molti motivi per nutrire grandi speranze. Anzitutto per la forza dei dorici, certificata dalla striscia aperta di quattro vittorie consecutive che hanno dichiarato in tutte le sedi di avere come l’obiettivo il primo posto e per raggiungerlo hanno condotto una campagna acquisti sontuosa con l’arrivo, tra gli altri, dell’ex Andrea Zini che, dopo vari contrattempi, proprio ora sta ritrovando il top della condizione. Non c’è ovviamente solo lui da temere ed occhio, in particolare a Daniel Kouko, il terminale offensivo dei biancorossi perché, salvo sorprese, lo schieramento dei padroni di casa sarà lo stesso della Recanatese, ossia il 4-2-3-1, oggi molto in voga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

