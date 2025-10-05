Trapper casertano beccato con 6 kg di droga | condanna a 3 anni e multa da 6mila euro
Tre anni di reclusione e 6mila euro di multa. Questa la sentenza del giudice Lorenzo Baracco del tribunale di Milano nei confronti del trapper Daytona KK - nome d’arte di Michele Corvino, 31enne di Casal di Principe - arrestato nei giorni scorsi per spaccio di droga.Come riferito da MilanoToday. 🔗 Leggi su Casertanews.it
