Trapper casertano beccato con 6 kg di droga | condanna a 3 anni e multa da 6mila euro

Tre anni di reclusione e 6mila euro di multa. Questa la sentenza del giudice Lorenzo Baracco del tribunale di Milano nei confronti del trapper Daytona KK - nome d’arte di Michele Corvino, 31enne di Casal di Principe - arrestato nei giorni scorsi per spaccio di droga.Come riferito da MilanoToday. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Trapper casertano beccato con chili di droga e contanti: scatta l’arresto - Intorno alle 13 della giornata di ieri, durante un controllo, il trapper è stato fermato dagli agenti della VI sezione a bordo della sua Audi Q2 in viale Monza. Lo riporta casertace.net

