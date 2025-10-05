Trapianto di rene con un gruppo sanguigno incompatibile modificato l’organo non il paziente

Ilfattoquotidiano.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un passo avanti nella medicina dei trapianti d’organo. È riuscito un intervento di rene da donatore con gruppo sanguigno incompatibile grazie a un innovativo metodo che “modifica” direttamente l’organo anziché il ricevente. Finora, per superare l’incompatibilità, era necessario sottoporre i pazienti a giorni di trattamenti intensivi per sopprimere il sistema immunitario. In questo nuovo approccio, invece, si utilizzano speciali enzimi che agiscono come forbici molecolari, eliminando l’etichetta che identifica il gruppo sanguigno direttamente sull’organo da trapiantare. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Biomedical Engineering, è frutto del lavoro congiunto tra il West China Hospital della Sichuan University, il Centro di urologia e nefrologia dell’Università medica di Chongqing e la University of British Columbia in Canada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trapianto di rene con un gruppo sanguigno incompatibile modificato l8217organo non il paziente

© Ilfattoquotidiano.it - Trapianto di rene con un gruppo sanguigno incompatibile, “modificato” l’organo non il paziente

In questa notizia si parla di: trapianto - rene

Ha bisogno di un trapianto, la moglie dona un rene: durante l’operazione, lo shock. Il caso assurdo

Dona un rene al figlio: ad un mese dal trapianto Lelio sta bene. Mamma Paola: “Grazie a chi ci è stato vicino”

La seconda vita dopo il trapianto di rene, il "grazie" all'equipe del Policlinico: "Eccellenza del territorio"

trapianto rene gruppo sanguignoRiuscito grazie agli enzimi il primo trapianto di rene da un donatore con gruppo sanguigno incompatibile - È riuscito il trapianto di rene proveniente da un donatore con gruppo sanguigno incompatibile, in cui per la prima volta è stato modificato l’organo ... Si legge su msn.com

trapianto rene gruppo sanguignoPrimo test sull'uomo dell'enzima antirigetto per i trapianti - Sperimentato su un essere umano il primo enzima antirigetto per i trapianti. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trapianto Rene Gruppo Sanguigno