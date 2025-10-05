Trapianto di rene con un gruppo sanguigno incompatibile modificato l’organo non il paziente

C’è un passo avanti nella medicina dei trapianti d’organo. È riuscito un intervento di rene da donatore con gruppo sanguigno incompatibile grazie a un innovativo metodo che “modifica” direttamente l’organo anziché il ricevente. Finora, per superare l’incompatibilità, era necessario sottoporre i pazienti a giorni di trattamenti intensivi per sopprimere il sistema immunitario. In questo nuovo approccio, invece, si utilizzano speciali enzimi che agiscono come forbici molecolari, eliminando l’etichetta che identifica il gruppo sanguigno direttamente sull’organo da trapiantare. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Biomedical Engineering, è frutto del lavoro congiunto tra il West China Hospital della Sichuan University, il Centro di urologia e nefrologia dell’Università medica di Chongqing e la University of British Columbia in Canada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

