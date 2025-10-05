Tram a Bologna iniziano i lavori sul Pontelungo | da quando e come cambia la viabilità
Bologna, 5 ottobre 2025 – Continuano senza sosta i lavori del tram sia per la linea rossa che per quella verde. Riguardo la prima da lunedì 6 ottobre i lavori iniziano a interessare le aree nei pressi del Pontelungo. I lavori di consolidamento – iniziati nel 2022 e talmente impattanti da chiudere parzialmente o totalmente la struttura al traffico, a seconda delle fasi – si avviano alla conclusione, ma i disagi per i cittadini dell’area non sono ancora finiti. Dopo i nuovi cantieri attorno alla porta di San Felice e al blocco stesso della via per mesi, dunque il quadrante che corre fino a Borgo Panigale non vede pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
