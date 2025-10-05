Tragico scontro sulla Statale 16 a Martinsicuro | muore Emidio Croci feriti moglie e figlio di 11 anni

Una cena in famiglia si trasforma in tragedia. Una serata di normalità si è trasformata in una tragedia sulla Statale 16 Adriatica, nel territorio di Martinsicuro, in provincia di Teramo. Erano da poco passate le 22:00 di sabato 4 ottobre quando due automobili, entrambe Mercedes, si sono scontrate violentemente all’altezza del chilometro 395+400, nei pressi della trattoria Al Braciere. A perdere la vita è stato Emidio Croci, 46 anni, programmatore informatico originario di San Benedetto del Tronto e residente con la famiglia ad Acquaviva Picena, padre di tre figli e molto conosciuto nella comunità marchigiana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

