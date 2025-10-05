Tragico schianto in strada ad Alghero auto si ribalta | morta una donna feriti fratello sorella e nipote

I quattro occupanti sono rimasti bloccati all'interno della vettura, una Fiat Panda, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per poterli liberare dalle lamiere. Nonostante i tempestivi soccorsi, per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

