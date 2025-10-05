Tragico schianto in strada ad Alghero auto si ribalta | morta una donna feriti fratello sorella e nipote

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I quattro occupanti sono rimasti bloccati all'interno della vettura, una Fiat Panda, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per poterli liberare dalle lamiere. Nonostante i tempestivi soccorsi, per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tragico - schianto

Auto contro una bisarca, tragico schianto sulla Statale: morto un uomo

Schianto tragico sulla Statale, morto un motociclista

Tragico incidente in autostrada: schianto inevitabile, con un morto e un ferito

tragico schianto strada algheroTragico schianto in strada ad Alghero, auto si ribalta: morta una donna, feriti fratello, sorella e nipote - I quattro occupanti sono rimasti bloccati all'interno della vettura, una Fiat Panda, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per poterli ... Segnala fanpage.it

tragico schianto strada algheroAuto esce fuori strada, muore una donna - Alghero Tragico schianto alle porte di Alghero, nella zona Galboneddu, vicino alla discoteca “Il ruscello”. Si legge su lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Tragico Schianto Strada Alghero