Tragico incidente nel Viterbese auto si schianta contro un albero | morta la moglie grave il marito

5 ott 2025

Terribile incidente nel Viterbese: automobile si schianta contro un albero, morta una 49enne. In gravi condizioni il marito che si trovava con lei, elitrasportato a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

tragico incidente viterbese autoTragico incidente nel Viterbese, auto si schianta contro un albero: morta la moglie, grave il marito - Un'automobile sulla quale viaggiava una coppia di coniugi si è schiantata contro un albero. Si legge su fanpage.it

