Tragico incidente nel Viterbese auto si schianta contro un albero | morta la moglie grave il marito
Terribile incidente nel Viterbese: automobile si schianta contro un albero, morta una 49enne. In gravi condizioni il marito che si trovava con lei, elitrasportato a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tragico - incidente
Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni
Tragico incidente sul raccordo Torino-Pinerolo: un uomo perde la vita tra le fiamme
Arzachena, tragico incidente: muoiono due giovani di 17 e 18 anni, un terzo ragazzo è gravissimo
Tragico incidente a Scanzano Jonico: auto si schianta contro un'auto. Quattro morti https://www.policorotv.it/index.php/notizie/16909-tragico-incidente-a-scanzano-jonico-auto-si-schianta-contro-un-auto-quattro-morti - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 17enne muore in un tragico incidente stradale: tornava in bici dalla manifestazione pro Flotilla - X Vai su X
Tragico incidente nel Viterbese, auto si schianta contro un albero: morta la moglie, grave il marito - Un'automobile sulla quale viaggiava una coppia di coniugi si è schiantata contro un albero. Si legge su fanpage.it
Auto contro albero nel Viterbese, un morto e un ferito grave - (ANSA) – ROMA, 05 OTT – Una donna di 46 anni è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23 al chilometro 13 della strada nepesina vicino Civita Castellana, in provincia di Viterb ... Lo riporta espansionetv.it