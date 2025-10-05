ABBONATI A DAYITALIANEWS L’auto si ribalta lungo la statale 26. Una ragazza di 18 anni ha perso la vita questa notte tra sabato e domenica a Settimo Vittone (Torino), in seguito al ribaltamento di una Land Rover Defender. A bordo del veicolo viaggiavano altri tre ragazzi di 17 e 18 anni, tutti rimasti feriti e ora ricoverati in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo finendo in un canale di scolo lungo la statale 26, per poi ribaltarsi. La notizia è stata riportata da La Stampa. Tentativi di rianimazione senza esito. La ragazza, apparsa subito in condizioni gravissime, è stata rianimata a lungo sul posto e successivamente trasportata d’urgenza all’ospedale di Ivrea con un’ambulanza medicalizzata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente a Settimo Vittone: muore una ragazza di 18 anni, tre giovani feriti