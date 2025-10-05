Tragico incidente a Casnigo morti Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli | erano nell'auto che ha preso fuoco

Uno schianto frontale fra due auto, una ha preso fuoco. Morte sul colpo due persone: si tratta di Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

