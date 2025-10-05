Minucciano (Lucca), 5 ottobre 2025 – E’ stato trovato morto a 1500 metri di altezza l’escursionista francese di 72 anni di cui non si avevano notizie da ieri, sabato 4 ottobre. Alla ricerca dell’uomo, partito da Modena lungo la via Vandelli, si erano messi fin da subito i vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana. L’uomo risultava disperso sul monte Focoletta. Il 72enne era atteso al rifugio Nello Conti, dove aveva prenotato per la notte. Non vedendolo arrivare, i rifugisti hanno allertato i soccorsi. Dalle informazioni pervenute l'uomo era stato avvistato alle 16,30 di ieri, 4 ottobre, sul tratto per la cava Formignacola e il Sast, Pegaso, l'elicottero e i cinofili della guardia di finanza avevano effettuato le ricerche per tutta la notte cercando il disperso sul percorso verso il rifugio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia sulle Apuane, escursionista trovato morto a 1500 metri. Stava percorrendo la via Vandelli