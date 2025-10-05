Tragedia sulle Apuane escursionista trovato morto a 1500 metri Stava percorrendo la via Vandelli
Minucciano (Lucca), 5 ottobre 2025 – E’ stato trovato morto a 1500 metri di altezza l’escursionista francese di 72 anni di cui non si avevano notizie da ieri, sabato 4 ottobre. Alla ricerca dell’uomo, partito da Modena lungo la via Vandelli, si erano messi fin da subito i vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana. L’uomo risultava disperso sul monte Focoletta. Il 72enne era atteso al rifugio Nello Conti, dove aveva prenotato per la notte. Non vedendolo arrivare, i rifugisti hanno allertato i soccorsi. Dalle informazioni pervenute l'uomo era stato avvistato alle 16,30 di ieri, 4 ottobre, sul tratto per la cava Formignacola e il Sast, Pegaso, l'elicottero e i cinofili della guardia di finanza avevano effettuato le ricerche per tutta la notte cercando il disperso sul percorso verso il rifugio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tragedia - apuane
Tragedia nella notte: muore a 18 anni dopo la serata con gli amici - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sulle Apuane: trovato morto un turista francese di 72 anni - L'uomo è stato trovato purtroppo privo di vita in cresta da due guide con un gruppo di turisti che seguivano il sentiero verso il Monte Tambura, a 1500 metri di altitudine. Da noitv.it
E' del medico Ezio Rossi il corpo dell'escursionista trovato in valle Stura - E' del medico 60enne di Carmagnola, Ezio Rossi, il corpo dell'escursionista disperso trovato dal Soccorso alpino nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 ... rainews.it scrive